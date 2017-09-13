Тиллерсон встретится в среду с премьером Британии, в четверг - с главой МИД

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет в среду встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, днем позже с министром иностранных дел страны Борисом Джонсоном, сообщила в рамках встречи с иностранной прессой представитель госдепартамента США Хезер Науерт.

"Госсекретарь Тиллерсон проведет встречу сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, после этого с советником по нацбезопасности (Британии — ред.) Марком Сидвелом", — сказала она.

Науерт добавила, что на следующий день он встретится с министром иностранных дел Борисом Джонсоном.