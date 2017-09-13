ФРГ, Франция и Италия поддержали идею ЕК о проверке иностранных инвестиций

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Германия, Франция и Италия заявили о поддержки инициативы главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о создании механизма проверки инвестиций в стратегические отрасли ЕС, говорится в совместном заявлении экономических ведомств трех стран.

Ранее Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, заявил, что ЕК предлагает новые правила проверки инвестиций от иностранных государственных компаний, в том числе, в энергетическую инфраструктуру Евросоюза. Презентовать предложения Еврокомиссия планирует в четверг, 14 сентября.

"Германия, Франция и Италия решительно приветствуют предложения комиссии как важный шаг к установлению единых правил игры в Европе", — говорится в заявлении.

Министр экономики и энергетики Германии Бригитте Циприс отметила, что Европа крайне заинтересована в иностранных инвестициях, но должна не допускать, чтобы другие страны пользовались открытостью, чтобы продавливать свои интересы в промышленной политике". По ее словам, в будущем страны-члены ЕС получат четкие полномочия для вмешательства в случаях прямых инвестиций со стороны иностранных государственных предприятий в европейские компании.