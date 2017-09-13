Дисциплинарная комиссия проверит публикации генпрокурора Украины в соцсетях

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала производство против генпрокурора Украины Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, их подозревают в публикации в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности, сообщает в среду издание "Украинская правда".

В частности, издание ссылается на решение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко, датированное 7 августа, которое "Украинской правде" передали инициаторы дисциплинарного производства.

"Согласно дисциплинарной жалобе, Луценко и Матиосу вменяется публикации в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности. В соответствии с законом Украины "О прокуратуре", публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

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