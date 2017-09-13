В Алжире ожидают приезд российской делегации во главе с Медведевым

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Алжире ожидают, что крупная российская делегация во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в октябре посетит страну, заявил в среду посол арабской республики в Москве Исмаил Алляуа.

Ранее о том, что Медведев прибудет с официальным визитом в Алжир в октябре, сообщил РИА Новости алжирский министр энергетики Мустафа Катуни. Позже сам Медведев заявил о готовности обсудить во время своего визита перспективы совместных проектов.

"Эта динамика (увенчается) в скором времени – в октябре – официальным визитом господина Дмитрия Медведева в Алжир в сопровождении большой делегации", — сказал посол на заседании Российско-Алжирского делового совета.

Как отметил дипломат, в Алжире ожидают, что этот визит придаст "новый толчок, новый большой импульс нашим отношениям и завершится подписанием ряда соглашений — прежде всего, экономического характера".

Заседание российско-алжирской межправкомиссии по экономическому и торговому сотрудничеству пройдет 18-20 сентября в Алжире.

"На мой взгляд, (визит экономической делегации из РФ в Алжир – ред.) является отличной возможностью для укрепления юридической базы нашего сотрудничества, а также продолжения дискуссий по возможности создания новых контактов в формате B2B (Business to Business – ред.), и так далее", — сообщил Алляуа.

В заключение посол выразил надежду на то, что этот визит увенчается успехом и подписанием "некоторых соглашений".