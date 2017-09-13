В Германии выставку ветроэнергетики эвакуируют из-за сильного ветра

ХУЗУМ (Германия), 13 сен — РИА Новости. Посетителей и участников выставки Husum Wind 2017, посвященной энергетике и ветрогенерации, эвакуировали из-за сильного ветра, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка Husum Wind 2017 проводится c 12 по 15 сентября в немецком городе Хузум. Выставка посвящена передовым технологиям в энергетике, которые представляют интерес для рынка Германии и соседних стран. В этом году в числе ключевых тем значатся вопросы тендерной политики, сервисного обслуживания энергообъектов и проблемы регулирования.

Организаторы сообщают, что посетители и участники выставки эвакуированы примерно на час.