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В мире

Президент Молдавии пообещал блокировать внесение пункта о евроинтеграции

14:0713.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в среду, что намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в конституцию страны пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция.

Парламент Молдавии. Архивное фото
CC BY 2.0 / t_y_l / moldova
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Во вторник председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, которой принадлежит парламентское большинство, заявил об инициативе внести изменения в конституцию страны, включив в документ пункт о том, что стратегической целью для Молдавии является европейская интеграция. Партия социалистов Молдавии, которой до вступления на пост президента руководил Додон, категорически осудила инициативу.

Как отметил Додон, за восемь лет вера населения Молдавии в евроинтеграцию снизились в два раза.

"Есть такая фраза "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". Думаете, что, крича по разным углам о евроинтеграции и включая изменения в конституцию, люди будут больше вам доверять?… Если парламентское большинство будет настаивать на этом пункте, мы будем блокировать это всеми возможными путям", — сказал Додон.

Он подчеркнул, что "геополитический вектор определяет не какая-либо партия, а народ на референдуме".

Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Если Демпартия будет продолжать настаивать на этом, то единственное мое решение, согласно конституции, инициировать консультативный референдум о внешнеполитическом векторе. И, поверьте, люди проголосуют не за евроинтеграцию. Я бы хотел оставить этот вопрос после парламентских выборов в 2018 году, но если на этой инициативе продолжат настаивать, то она будет блокирована, и будет референдум", — заключил Додон.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
madam.kukushinskay
После того, как додона проигнорировали как верховного главнокомандующего, противники идут ва банк. Что-то не слышно, чтобы плахотнюк вернул награбленный миллиард. Это замалчивается после победы додона. Время идет и плахотнюк, как и клинтонша, решил внести смуту. России пора мягко намекнуть, что будет в случае проигрыша додона, а то молдаване опять успокоились.
14:39
13.09.2017
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