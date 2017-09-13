Глава МИД ФРГ призвал к политике разрядки на фоне ситуации вокруг КНДР

БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал к новому запуску политики разрядки на фоне ситуации вокруг КНДР.

Он выразил опасения, что другие страны могут последовать примеру КНДР и начать вооружаться ядерным оружием.

"Нужно искать новые пути и сотрудничать с Россией и Китаем. Только три страны могут эффективно препятствовать распространению ядерного оружия: Россия, Китай и США. Поэтому я призываю к новому запуску политики разрядки. Только что открылось новое окно, и нам следует этим воспользоваться", — сказал Габриэль в интервью газете Nordwest-Zeitung.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН 11 сентября единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.