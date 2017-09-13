Генсек ООН о своем визите в Россию: это может произойти в любое время

ООН, 13 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости не исключил своего визита в Россию.

"Это может произойти в любое время", — сказал он, комментируя возможность своего визита в Россию. По его словам, между РФ и ООН идет тесное сотрудничество на всех уровнях.

"Россия всегда оказывала большую поддержку как страна-основатель ООН. Это страна, которая поддерживает многосторонний подход в сегодняшнем мире. Так что сотрудничество с Россией — одна из моих очевидных целей", — подчеркнул Гутерреш в преддверии открытия сегмента высокого уровня Генассамблеи всемирной организации.

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