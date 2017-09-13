Звезда "Клиники" нашел свое фото в саратовской рекламе "мужской силы"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американский актер и режиссер Зак Брафф опубликовал в Twitter фотографию рекламного объявления из Саратова со своим изображением.

Надпись на плакате призывает воспользоваться услугами частной клиники и "восстановить мужскую силу". В качестве иллюстрации использован снимок актера в образе доктора из сериала "Клиника".

Брафф никак не прокомментировал фотографию, оставив вместо надписи изображение человека, закрывшего лицо рукой.

В понедельник Брафф опубликовал снимок другого русскоязычного рекламного объявления со своей фотографией. Тогда речь шла о "скорой компьютерной помощи".

Брафф известен в первую очередь благодаря роли в "Клинике", однако снимался и в других фильмах — "Цена жизни" и "Оз: Великий и ужасный". Кроме того, он снял несколько собственных картин, в том числе "Страна садов " и "Хотел бы я быть здесь".