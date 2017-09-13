ЕС следует принимать ряд политических решений большинством, считает Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Евросоюзу следует принимать некоторые решения в области внешней политики не консенсусом, а квалифицированным большинством, считает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В настоящий момент все внешнеполитические решения Совета ЕС, где представлены все страны-члены, принимаются единогласно. Консенсусом, в частности, налагаются, продлеваются и снимаются санкции.

"Евросоюз должен также иметь больше влияния на мировой арене. Он должен иметь возможность быстрее принимать решения по внешней политике. Настало время принимать решения по внешней политике в некоторых случаях квалифицированным большинством", — сказал Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслируется службами ЕС.

По его словам, "это позволяется существующими договорами при наличии единогласного решения Евросовета".