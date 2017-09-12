Трамп посетит Флориду, пострадавшую от урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 сентября посетит Флориду, пострадавшую от урагана "Ирма", заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент в четверг посетит Флориду", — сообщила Сандерс.

Она отметила, что администрация США отслеживает ситуацию во всех областях, пострадавших от ураганов "Харви" и "Ирма".

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек.

В минувшее воскресенье "Ирма" продвинулась на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.