Эксперт: Трамп использует госдолг США как предмет "торга" с Конгрессом

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа временно повысить порог государственного долга страны политически мотивированно, а сама финансовая политика является предметом "торга" с Конгрессом, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев.

Госдолг США превысил историческую отметку в 20 триллионов долларов. Как отмечают американские СМИ, впервые госдолг перешагнул эту отметку в пятницу, 8 сентября, когда президент США Дональд Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет и повышение потолка долга до 8 декабря. По данным портала USdebtclock.org, отслеживающего состояние долга, сейчас он составляет 20,16 триллиона долларов.

Как заявил эксперт РИА Новости, тема государственного долга является одной из важнейших во внешнеполитических дискуссиях США уже долгое время. "Этот вопрос не сходит с повестки дня уже последних лет 50. Однако, как ни странно, и в самих США, и в мировой американистике существуют различные точки зрения на этот счет. В российской американистике считают, что разнузданное расширение госдолга США ведет к экономической катастрофе. Об этом говорят последние 40 лет", — заявил Суздальцев.

Он напомнил о том, что Трамп согласился пойти на этот шаг при условии, что американские парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана "Харви". "Это, вроде бы, странные обмены — однако понятно, что, если конгресс США откажется помогать пострадавшим штатам, это будет выглядеть странно", — отметил собеседник. При этом он подчеркнул, что вопрос госдолга является предметом "торга" между главой государства и Конгрессом уже многие годы.

Таким образом, резюмировал Суздальцев, речь идет о хорошо спланированной "пиар-акции, в которой играют свою роль и неподкупный, жесткий и требовательный Конгресс, и "боец за нужды населения" Дональд Трамп".

Российская Федерация за июнь текущего года сократила объем резервов в ценных бумагах казначейства США на 5,8 миллиарда долларов — до 102,9 миллиарда долларов, в годовом выражении показатель вырос на 12 миллиардов долларов, сообщается на сайте министерства финансов США.