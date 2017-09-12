БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент (ЕП), как ожидается, предложит Евросоюзу ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии из-за опасений, что страна поставляет импортированное оружие террористам в Сирии и использует его в конфликте в Йемене, сообщил во вторник РИА Новости источник в европейской ассамблее.

"Голосование по содержащей данный призыв резолюции, не носящей юридически обязывающего характера, состоится в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ЕП опасаются, что Саудовская Аравия поставляет импортированное оружие террористам в Сирии и использует его в конфликте в Йемене.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что принятие решения об оружейном эмбарго против Эр-Рияда входит в компетенцию исключительно Совета ЕС.

По данным дипломатического источника РИА Новости в Брюсселе, среди стран-членов ЕС сейчас нет консенсуса по вопросу введения оружейного эмбарго против Саудовской Аравии.

Европарламент в феврале 2016 года одобрил резолюцию по гуманитарной ситуации в Йемене, которая содержит призыв к странам ЕС ввести запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, возглавляющую коалицию, которая воюет в Йемене.

Этого требуют также европейские неправительственные организации. По их мнению, в настоящее время страны Европы, в частности Великобритания, Франция, Италия и Бельгия, нарушают национальные законодательства, которые запрещают поставлять оружие государству, находящемуся в состоянии войны и нарушающему права человека.