В Кишиневе назначили дату референдума об отставке мэра

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Референдум об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который проходит подозреваемым по новому уголовному делу о превышении служебных полномочий, назначен на 19 ноября, передает во вторник агентство Sputnik Молдова.

Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На данный момент он находится под домашним арестом. Ранее сообщал антикоррупционный центр Молдавии, материалы дела свидетельствуют о том, что с 1998 по 2013 годы судебные инстанции вынесли 383 постановления, которые обязывали муниципальный совет Кишинева, согласно действовавшим на тот момент законодательным нормам, обеспечить ряд граждан и семей жилплощадью из общественного фонда муниципального жилья.

По данным агентства, во вторник в Муниципальном совете Кишинева прошло голосование по вопросу проведения референдума по отставке Киртоакэ с поста мэра Кишинева. "Референдум об отставке отстраненного с поста мэра столицы состоится 19 ноября", — говорится в сообщении.

В мае глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете столицы Молдавии, пресс-секретарь президента Ион Чебан сообщил РИА Новости, что в Кишиневе собрано достаточное количество подписей для организации и проведения референдума по отставке Киртоакэ. Выдача подписных листов для референдума по отставке мэра Кишинева и сбор подписей в поддержку этой инициативы начались 11 мая.

По местному законодательству, на референдуме по отзыву мэра есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов за избрание градоначальника. На местных выборах в 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей, на референдуме за его отставку должны высказаться как минимум столько же человек. В случае проведения референдума голосовать на нем будут только жители Кишинева и пригородов.

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