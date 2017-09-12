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В мире

Экс-чиновник Белого дома призвал вступить в "войну идей" с терроризмом

03:2512.09.2017
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© РИА Новости / Андрей Стенин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. США для победы в 16-летней кампании против глобального терроризма необходимо уйти от опоры только на военную силу и нанести идеологическое поражение радикальным течениям в исламе, лишив их привлекательности для потенциальных последователей, заявил бывший заместитель помощника президента США Себастьян Горка.

Ушедший в отставку сотрудник Белого дома Себастьян Горка. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Экс-чиновник Белого дома назвал "величайшего спонсора терроризма в мире"

Сообщив, что нынешняя администрация завершает подготовку новой стратегии национальной безопасности и "очень скоро" опубликует национальную антитеррористическую стратегию, он выразил надежду, что оба документа будут иметь весомые разделы, касающиеся контрпропаганды.

"Последние три администрации – (Джорджа) Буша, (Барака) Обамы и нынешняя (Дональда) Трампа — делали неестественно большой акцент на физические, насильственные, военные аспекты антитеррора… Сегодня при администрации Трампа мы перешли от стратегии истощения к стратегии уничтожения. Когда президент говорит, что уничтожит ИГИЛ*, — это неплохо, но требуется большее", — сказал Горка на антитеррористической конференции в израильском городе Герцлия.

"Использовать мешки для трупов как мерило победы было плохой идеей во времена Вьетнама и не намного умнее сегодня. Во вторник мы уничтожаем одного противника, а уже в пятницу его место вызываются занять 50 человек в том же селении… Это бесконечный круг насилия. Нам нужно остановить людей в желании стать террористами, лишить их стимулов выбирать такой стиль жизни", — продолжил он.

Горка призвал вступить в "войну идей", действовать скрытно и явно для "подрыва идеологии врага".

Боевики террористической группировки Исламское государство. Архивное фото
© AP Photo / Raqqa Media Center
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Он назвал близорукими представления о том, что Соединенные Штаты побеждают в своей самой долгой, антитеррористической, войне лишь на том основании, что с 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании в течение 102 минут погибли три тысячи человек, не случалось столь же масштабных терактов.

"Джихадизм как глобальный феномен на подъеме. За последние три года мы предотвратили больше терактов, которые готовились на американской почве, чем за любой сопоставимый период в течение предшествующих 16 лет… Извращенные версии ислама становятся все более популярными, а современные, какие мы видим в Иордании и Египте, систематически оказываются под ударом. Это плохо для мусульман, для всего человечества", — сказал Горка.

"Большое количество жертв больше не самоцель для группировок, подобных ИГИЛ*. Они перешли к иной тактике. Они принесли иррегулярные военные действия на улицы Европы и Америки, тактику, с которой слишком хорошо знакомы израильтяне… Они перешли от завоза иностранных джихадистов к рекрутированию и индоктринации местных жителей", — перечислил он.

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© Sputnik
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Экс-чиновник Белого дома призвал развернуть охоту на идеологов и проповедников экстремизма — тех, кто, по его словам, "никогда не нажимал на спусковой крючок и не взрывал пояс смертника, но имеет 40 или 200 тысяч подписчиков в Twitter".

Продолжая, несмотря на свою отставку, поддерживать Дональда Трампа, Горка назвал президента "патриотом и прагматиком", который способен избавиться от "идеологических шор" в борьбе с террором. "Он наделен ясным взглядом и понимает, что Америка должна победить и победит в своей самой длительной войне. С 20 января (дата инаугурации Трампа — ред.) Америка серьезно изменилась, особенно в своих подходах к борьбе с террором", — сказал он.

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