ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай после принятия новой резолюции СБ ООН, ужесточающей санкции в отношении КНДР, призвал все заинтересованные стороны активно рассмотреть предложенную инициативу "двойного замораживания", говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Ранее Россия и Китай предложили идею "двойного замораживания" — прекращения учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

"Предложенная Китаем инициатива "двойного замораживания" является действенным и осуществимым путем по разрешению проблемы Корейского полуострова, мы призываем все заинтересованные стороны активно рассмотреть эту инициативу и вместе с Китаем прилагать усилия по продвижению диалога и консультаций ради того, чтобы способствовать процессу денуклеаризации, достижению мира и стабильности на полуострове", — заявил Гэн Шуан.

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.