МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Перу объявило посла КНДР персоной нон грата и предписало ему покинуть страну в течение пяти дней, сообщает МИД страны.

Несколькими днями ранее посла КНДР объявила персоной нон грата Мексика. Северокорейские послы на всем американском континенте теперь остаются только в Бразилии и на Кубе.

"Правительство Перу объявило посла КНДР персоной нон грата и попросило его покинуть территорию Перу в течение пяти дней максимум", — говорится в сообщении перуанского ведомства.

Сообщается, что решение правительства "принято в связи с неоднократными и грубыми нарушениями резолюции СБ ООН, игнорированием призывов международного сообщества о выполнении обязательств".