На Кубе десять человек стали жертвами урагана "Ирма"

МОНТЕВИДЕО, 11 сен — РИА Новости. Жертвами урагана "Ирма" на Кубе стали по меньшей мере 10 человек, сообщил в понедельник генеральный штаб гражданской обороны страны.

"После прохождения опасного урагана "Ирма" по национальной территории на данный момент сообщается о гибели 10 человек", — говорится в заявлении. Согласно нему, люди погибли в городах Гавана, Матансас, Камагуэй, а также в провинции Сьего-де-Авила.

В минувшую среду ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море. Ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек. Северное побережье Кубы ураган "Ирма" затронул в ночь с пятницы на субботу и двинулся далее на запад острова уже немного ослабевшим. В воскресенье ураган "Ирма" ушел на Флориду.