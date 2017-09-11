МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" ослаб до уровня тропического шторма, скорость ветра замедлилась до 112 километров в час, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
"Ураган "Ирма" ослаб до тропического шторма, но порывы ветра все еще иногда достигают почти ураганной силы", — говорится в сообщении центра. Максимальная скорость ветра составляет 112 километров в час.
По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.