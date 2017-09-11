МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Место встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки" пока не выбрано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока окончательное место не выбрано, если я не ошибаюсь, поэтому я не могу вам точно сказать тоже. Но помощники продолжают свое общение, они находятся в постоянном контакте", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о месте проведения встречи помощников лидеров стран "нормандского формата", которую анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров.