Звезда "Клиники" удивился своему фото в российской рекламе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Звезда сериала "Клиника" Зак Брафф опубликовал в Twitter российскую рекламу "компьютерного мастера" со своим фото.

"Очевидно, в России я занимаюсь ремонтом компьютеров", — написал он.

Apparently in Russia I do computer repair. pic.twitter.com/aA70rKRl8Q — Zach Braff (@zachbraff) September 11, 2017

​Реклама сделана так, как будто именно Брафф является мастером, который готов "настроить Wi-Fi и интернет" и "удалить вирусы и баннеры." Откуда у него фото этого объявления и где оно было сделано, он не уточнил.

Брафф известен в первую очередь по роли в "Клинике", однако снимался и в других фильмах — таких, как "Цена жизни" и "Оз: Великий и ужасный". Кроме того, он снял несколько собственных картин, последняя из которых — "Уйти красиво" — вышла на экраны в 2016 году.