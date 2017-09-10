СМИ узнали о встрече Саакашвили с Тимошенко в Польше

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, накануне в городе Жешув в Польше провел встречу с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и другими политиками, сообщает в воскресенье украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Саакашвили, который ранее неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября, в субботу заявил, что выезжает из Польши на Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

По данным СМИ, группа украинских депутатов накануне приехала в город Жешув. "В отеле "Метрополитен" у них состоялась встреча с Саакашвили. На ней присутствовали Юлия Тимошенко, Дмитрий Добродомов, Виктор Чумак, другие. В частности, обсуждали перспективы пересечения границы", — говорится в сообщении.

По данным издания, в воскресенье в Жешуве запланирована пресс-конференция Саакашвили.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.