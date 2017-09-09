Погибший при взрыве в Киеве чеченец воевал в Грузии, заявили в СБУ

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Погибший в результате взрыва в центре Киева уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури) принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

В пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал.

"Али Тимаев, никнейм – "Тимур Махаури", 04.04.1978 года рождения, уроженец села Гучум-Кале, Итум-Калинского района Чеченской республики. Постоянно преследовался спецслужбами РФ и Чеченской Республики", — говорится в сообщении СБУ в Facebook о личности погибшего.

По данным СБУ, в период с 1999 по 2000 годы он "принимал участие в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение".

По данным спецслужбы, в 2008 году он принимал непосредственное участие в конфликте в Грузии. "В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии", — говорится в сообщении.

Также, по данным украинской спецслужбы, на него было совершено три покушения на убийство, в том числе 8 марта 2009 года в Тбилиси путем подрыва в подъезде жилого дома, однако тогда Тимаеву удалось выжить.

Кроме того, сообщается, что он поддерживал дружеские отношения с украинскими силовиками, воевавшими в Донбассе. "Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО", — говорится в сообщении.

В свою очередь украинский телеканал ICTV сообщил, что Тимаев был арестован в Турции осенью 2012 года по обвинению в убийстве зарубежного представителя "Имарата Кавказ" (сепаратистская исламистская организация, которая ведет вооруженную борьбу с Россией на Северном Кавказе) Мусы Атаева. Турецкая пресса сообщала, что Тимаев подготовил грузовик, при взрыве которого в июле 2006 года уничтожен чеченский террорист Басаев. Однако через три года после нескольких судебных процессов он был освобожден решением суда в Стамбуле и переехал на Украину.

Также украинские СМИ пишут, что девушка, пострадавшая накануне от взрыва в автомобиле является всемирно известной украинской моделью Натальей, и была лицом Dior, сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое.