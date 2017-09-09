Американской авианосец вышел на плановое патрулирование с японской базы

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Авианосец 7-го флота США "Рональд Рейган" в пятницу покинул порт базирования Йокосука в Японии и вышел на плановое патрулирование, сообщается на странице корабля в сети Facebook.

Маршрут патрулирования не уточняется. В зону ответственности 7-го флота США входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.

В июне авианосец "Рональд Рейган" вместе с авианосцем "Карл Винсон" нес службу у берегов Корейского полуострова.

Выход в море произошел накануне 69-й годовщины образования КНДР, которая отмечается в субботу.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.