Ураган "Катя" в Мексиканском заливе усилился до второй категории

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ураган в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя", усилился до второй категории, сообщает Национальная водная комиссия Мексики (CONAGUA).

Сообщается, что ураган находится в 130 километрах к северо-востоку от Барра-де-Наутлы и в 205 километрах к северо-востоку от Веракруса. Ураган движется на юго-запад со скоростью семь километров в час, максимальная скорость ветра достигает 155 километров в час.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил об урагане "Ирма", который уже достиг пятой, максимальной категории. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.