"Аэрофлот" отменил четыре рейса 9 сентября из-за урагана "Ирма"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с приближающимся ураганом "Ирма" к американскому штату Флорида и Кубе отменяет 4 рейса, запланированных на 9 сентября, сообщил перевозчик.

Так, отменяются два рейса из Москвы в Майами и Гавану, а также два обратных рейса в Москву.

Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов будут переданы на рейсы авиакомпании накануне или после возобновления полетов, а также перевезены рейсами по другим маршрутам. Также пассажирам отмененных рейсов предоставлена возможность возврата билетов без штрафных санкций по схеме вынужденного по месту приобретения.

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. По информации СМИ, владельцами недвижимости на французских островах в Карибском море являются, в частности, британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, российский миллиардер Роман Абрамович, другие бизнесмены, а также именитые актеры и певцы.

Ураган движется вдоль островов Карибского бассейна и может достичь побережья Флориды на выходных. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.