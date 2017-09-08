"Аэрофлот" отменил четыре рейса 9 сентября из-за урагана "Ирма"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с приближающимся ураганом "Ирма" к американскому штату Флорида и Кубе отменяет 4 рейса, запланированных на 9 сентября, сообщил перевозчик.
Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов будут переданы на рейсы авиакомпании накануне или после возобновления полетов, а также перевезены рейсами по другим маршрутам. Также пассажирам отмененных рейсов предоставлена возможность возврата билетов без штрафных санкций по схеме вынужденного по месту приобретения.
Ураган движется вдоль островов Карибского бассейна и может достичь побережья Флориды на выходных. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.
Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.