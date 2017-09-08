Число жертв урагана "Ирма" на французских территориях возросло до девяти

ПАРИЖ, 8 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Число жертв урагана "Ирма" на французских заморских территориях возросло до девяти, семь человек числятся пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции в пятницу глава МВД Франции Жерар Коллон.

"На Сен-Мартене девять человек погибли, семь человек пропали без вести, 112 человек ранены… Обращаю ваше внимание, что это еще не окончательный результат", — заявил министр.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявлял, что в результате урагана погибли четыре человека, около 50 получили ранения.

В среду ураган "Ирма" обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. По информации СМИ, владельцами недвижимости на французских островах в Карибском море являются, в частности, британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, российский миллиардер Роман Абрамович, другие бизнесмены, а также именитые актеры и певцы.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно повреждены объекты инфраструктуры.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.