В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о политике "око за око"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт о нежелании продолжать политику "око за око" в отношениях с Россией. Об этом он рассказал в интервью RT.

"Заявление, которое последовало из недр Госдепартамента, означает, что там есть понимание того, что рано или поздно необходимо прекращать войну на дипломатическом фронте", — подчеркнул он.

При этом Новиков отметил, что на данный момент это понимание остается только "на словах", и выразил надежду на то, что за такими заявлениями последуют действия.

Ранее представитель госдепартамента Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила, что США хотят улучшить отношения с Россией и не желают "обмена дипломатическими действиями по принципу "око за око".

Вашингтон 31 августа потребовал от России прекращения дипломатической деятельности в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Требование было выполнено ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия американских властей "рейдерским захватом" российской дипсобственности.