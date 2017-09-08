ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американские следователи не нашли компрометирующей информации в конспекте встречи Дональда Трампа-младшего и других с несколькими гражданами России, включая юриста Наталью Весельницкую, сообщило издание Politico со ссылкой на несколько источников, знакомых с конспектом.

По данным Politico, следователи изучили конспект встречи, составленный тогдашним руководителем предвыборного штаба Трампа-старшего Полом Манафортом. Вопреки многочисленным утечкам в СМИ, в конспекте нет ни упоминаний об обсуждении компромата на соперника Трампа Хиллари Клинтон ни взаимных обязательств услуг и денежной помощи, пишет Politico. При этом, по его данным, нет точных доказательств, что Манафорт составил полный конспект.

Записи Манафорта уже видели в конгрессе, где ведется независимое расследование "сговора Трампа с Россией".

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует встречу Трампа-младшего с Весельницкой и некоторыми другими людьми, его интересует, не предлагал ли Трамп-младший или кто-то другой из предвыборного штаба Трампа-старшего российским представителям опубликовать компрометирующую информацию о Клинтон. Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. О каких-либо выводах расследования он не сообщал.