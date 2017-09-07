Избавиться от русского: как украинские школы будут работать после реформы

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Из-за тотальной украинизации к "мове" относятся все хуже. Учителя надеются, что президент не одобрит скандальный закон "Об образовании", а родители готовятся учить детей русскому языку дома, пишет РИА Новости Украина.

"Как будто берут за что-то реванш"

Теперь в украинских школах введут двенадцатилетку, профильное обучение для старшеклассников и сократят часы естественных наук. Но главный пункт реформы — тотальная украинизация обучения

По сути, педагогам запрещается учить на языках национальных меньшинств — уже с пятого класса остается только украинский. А с 2020 года преподавать на негосударственных языках, в том числе русском, нельзя будет даже в младших классах.

Учителя в русскоговорящих регионах заявили, что не ожидали подобного.

"Русский вытесняли давно, но никогда этого не делали так откровенно и прямо. Сейчас это делают просто с остервенением, такое ощущение, что берут за что-то реванш", — рассказывает Елена Николаевна, классный руководитель и учитель географии одной из школ в Запорожье.

Детям приспособиться к новым условиям проще, другое дело — учителя. Сложно перестроиться на "украинский лад", если преподавал на русском языке 30 лет.

"Нас же уже пытались украинизировать (при президенте Ющенко. — Прим. ред.), но тогда это все делалось как-то нехотя, воспринималось не всерьез. Мы начинали урок на украинском, но дети сами просили перейти на русский. Но тогда никто не боялся, что тебя могут снять на видео, а потом начнут травить, что ты чуть ли не преступник. Сейчас боятся", — говорит Елена Николаевна.

Обучение на дому

У Марины и Дмитрия из Запорожья сын пошел в третий класс. До уроков и на переменах все говорят по-русски, но учат на украинском.

"Мы против такой украинизации. Если ребенок привык к русскому языку, говорит на нем дома, с родными и друзьями, почему в школе должны переходить на украинский? Для чего? Сын не жалуется, украинский он знает хорошо, но к "мове" появляется отношение, как к обязаловке", — рассказывает Марина.

Дмитрий с нетерпением ждет родительского собрания.

"Мне интересно, там тоже заставят говорить по-украински? И как это будут проверять — будет сидеть "мовный инспэктор"? Абсурд", — жалуется он.

Из-за реформы украинских властей теперь родители должны заниматься с детьми русским языком.

"Понятно, что правильному русскому языку ребенка можем научить только мы, а еще бабушка с дедушкой. Конечно, будем стараться", — говорит Марина.

Русский по уставу

На Украине 16 858 средних общеобразовательных учебных заведений. СМИ подсчитали, что без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса на Украине осталось всего 9,4% государственных школ, где детей учат на русском. В частных школах картина совсем другая: на русском преподают в 41,1% заведений.

Больше всего обучение на русском распространено в южных и восточных областях — в Донецкой Луганской, Одесской, Харьковской и Запорожской. А вот абсолютный лидер по количеству украиноязычных школ — Ровенская область. В Киеве 97,1% таких учебных заведений.

Главный редактор издания "Таймер" и критик украинизации Юрий Ткачев предложил рецепт решения языкового вопроса.

"Язык определяется уставом школы. Устав школы определяет учредитель, который ее финансирует. Хочет государство больше украинских школ — оно открывает украинские школы. Хочет город больше русских школ — он открывает русские школы. Кто-то захочет открыть (и содержать!) школу с обучением на японском — его деньги, его дело. То есть, так в законе и пишем: "язык обучения в учебных заведениях определяется уставом учебного заведения". И все. Все остальные процедуры (заявления от родителей и все остальное) прописываются уже в уставе", — пишет Ткачев.

Антинародный закон

Пока Порошенко не подписал документ, у учителей остается слабая надежда.

"А вдруг будут правки, изменения в закон. Раньше казалось, что украинизация и навязывание людям, на каком языке говорить, на каком учить – это временно. Думали, надо перетерпеть, а потом станет полегче, глупости не будет. А сейчас уже непонятно, на что надеяться. Кажется, наверху (во власти – ред.) взялись крепко и не хотят отпускать", — говорит Елена Николаевна из Запорожья.

Даже в самом парламенте новый закон одобряют не все. Депутат от фракции "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева считает ограничения для русскоязычных в корне неправильными. Украина – многонациональная страна, и не стоит проводить эксперименты по национализации на школьниках и учителях.

"Мы можем достигать уровня таких стран, как Канада, где два официальных языка, как Швейцария, где четыре официальных языка. Мы ведь на каждом шагу рассказываем о том, что идем в Европу, почему же тогда мы ущемляем людей, лишая их возможности говорить на том языке, который более удобен в общении. Я представляю в Раде восточный регион и могу сказать, что детям и учителям будет очень сложно адаптироваться в новых условиях. Это будет, скорее, не учеба, а просиживание штанов "для галочки". Эта реформа долго не проживет, ведь люди скоро поймут, что стало в тысячу раз хуже. Такие законы попросту антинародны", – уверена политик.