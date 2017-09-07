Сербы получат в правительстве Косово три министерских портфеля

БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости. Партия нацменьшинства "Сербcкий список" поддержала коалицию бывших албанских полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) в обмен на три министерских поста в будущем правительстве самопровозглашенной республики.
Парламент Косово избрал в четверг председателем на второй срок члена Демократической партии Косово (ДПК) и бывшего полевого командира ОАК Кадри Весели. За его кандидатуру проголосовали 62 депутата из 120, включая девятерых парламентариев "Сербского списка".
Ранее партия сербского меньшинства предупреждала, что может не войти в правящую коалицию и сорвать формирование нового правительства во главе с ДПК из-за недостаточного количества предложенных ее членам министерских портфелей.
"Коалиция бывших полевых командиров ОАК и "Сербский список" достигли соглашения о сотрудничестве. Сербская партия получила и министерство сельского хозяйства. Ранее достигнута договоренность о постах руководителей министерства по делам общин и возвращения и министерства местного самоуправления", — передает телеканал N1.
Кроме того, один из лидеров "Сербского списка" Славко Симич, избран днем заместителем председателя парламента самопровозглашенной республики. Ранее однопартийцы Симича провели консультации с руководством Сербии, что вызвало раздражение косовско-албанских политиков, так как будущее правительства в Приштине оказалось в руках официального Белграда.
Ранее миллиардер и бывший президент самопровозглашенной республики Бехджет Пацолли согласно августовскому решению от имени своей партии "Альянс за новое Косово" подписал коалиционное соглашение с бывшими полевыми командирами Освободительной армии Косово (ОАК) — кандидатом в спикеры парламента от ДПК, кандидатом в премьеры Рамушем Харадинаем во главе "Альянса за будущее Косово" и лидером "Инициативы за Косово" Фатмиром Лимаем.
На досрочных парламентских выборах 11 июня коалиция бывших полевых командиров вокруг Демократической партии Косово (ДПК) во главе с экс-премьером Рамушем Харадинаем получила 39 мандатов из 120, распавшаяся коалиция умеренных реформистов "Демократического союза Косово" (ДСК) экс-премьера Исы Мустафы и "Альянса за новое Косово" Бехджета Пацолли — 29 мандатов, радикальное движение "Самоопределение" Альбина Курти — 32 депутатских места. Остальные места достались малым партиям нацменьшинств, в том числе, десять — сербам.
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