Евросоюз примет участие в альянсе по борьбе с торговлей товарами для пыток

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз намерен принять участие в создании международного альянса по борьбе с торговлей товарами, которые могут быть использованы для пыток, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в четверг.
"Вместе с Аргентиной и Монголией Евросоюз создает альянс для "торговли без пыток". Это глобальное сотрудничество, чтобы остановить торговлю товарами, которые могут использоваться для пыток и смертной казни", — сказала она.
Эта инициатива будет официально запущена 18 сентября во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в пресс-релизе ЕК.
Еврокомиссия напоминает, что международное право запрещает пытки. Однако товары, которые могут использоваться для них, по-прежнему производятся и продаются по миру.
Еврокомиссия ожидает, что к инициативе присоединяться около 50 стран ООН в день ее запуска 18 сентября. "Альянс может стать основной для более широкого взаимодействия ООН в данной сфере", — говорится в релизе.
Становясь членами альянса, страны будут соглашаться с рядом условий, в том числе, с необходимостью предпринять меры по контролю и ограничению экспорта подобных товаров, сообщает ЕК.