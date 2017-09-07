Евросоюз примет участие в альянсе по борьбе с торговлей товарами для пыток

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз намерен принять участие в создании международного альянса по борьбе с торговлей товарами, которые могут быть использованы для пыток, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в четверг.

"Вместе с Аргентиной и Монголией Евросоюз создает альянс для "торговли без пыток". Это глобальное сотрудничество, чтобы остановить торговлю товарами, которые могут использоваться для пыток и смертной казни", — сказала она.

Эта инициатива будет официально запущена 18 сентября во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в пресс-релизе ЕК.

Еврокомиссия напоминает, что международное право запрещает пытки. Однако товары, которые могут использоваться для них, по-прежнему производятся и продаются по миру.

"Такие товары служат только для того, чтобы причинять ужасную боль и убивать людей. Мы не должны позволять, чтобы они продавались, как любые другие товары. Пришло время для конкретных действий по прекращению этой презренной торговли", — сказала Мальмстрем, добавив, что чем больше стран присоединяться к сотрудничеству, тем более эффективным оно будет.

Еврокомиссия ожидает, что к инициативе присоединяться около 50 стран ООН в день ее запуска 18 сентября. "Альянс может стать основной для более широкого взаимодействия ООН в данной сфере", — говорится в релизе.

Становясь членами альянса, страны будут соглашаться с рядом условий, в том числе, с необходимостью предпринять меры по контролю и ограничению экспорта подобных товаров, сообщает ЕК.