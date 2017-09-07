Мэй заявила о "хорошем прогрессе" переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила президента Франции Эммануэля Макрона, что на переговорах о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС удалось добиться "хорошего прогресса".

"Говоря о Brexit, премьер-министр отметила, что на переговорах удалось добиться хорошего прогресса, и что команды переговорщиков Великобритании и ЕС продолжат активно работать в ближайшие недели", — говорится в сообщении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора Мэй и Макрона.

На прошлой неделе британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис завершил третий раунд переговоров по Brexit в Брюсселе. Сам он сообщил, что сторонам удалось достичь "конкретного прогресса", однако главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что "значимого прогресса" добиться не удалось. Ряд стран выразили обеспокоенность тем, что переговоры буксуют, а период неопределенности, неблагоприятный для бизнеса, затягивается.