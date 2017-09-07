Парламент Косово избрал спикера из бывших полевых командиров

БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной республики Косово избрал в четверг председателем на второй срок члена коалиции бывших полевых командиров вокруг Демократической партии Косово (ДПК) Кадри Весели.

В настоящее время учредительное собрание продолжается, депутаты выбирают вице-председателей парламента.

"За него (Весели) проголосовали 62 депутата, против — 52, воздержавшихся не было", — передает Радио и Телевидение Косово (РТК).

Избрание Весели стало возможно после того, как миллиардер и бывший президент самопровозглашенной республики Бехджет Пацолли согласно августовскому решению от имени своей партии "Альянс за новое Косово" подписал в понедельник коалиционное соглашение с бывшими полевыми командирами Освободительной армии Косово (ОАК) — кандидатом в спикеры парламента от ДПК, кандидатом в премьеры Рамушем Харадинаем во главе "Альянса за будущее Косово" и лидером "Инициативы за Косово" Фатмиром Лимаем.

По данному соглашению, политические движения собрали 63 мандата из 120 в косовском парламенте и могли претендовать на формирование большинства и нового правительства. Согласно тексту документа, однопартийцы Пацолли получили бы пять постов в будущем кабинете министров, учредительное заседание нового созыва заксобрания ожидалось в течение недели.

Экс-президент самопровозглашенной республики Косово и миллиардер Бехджет Пацолли известен в России как владелец концерна "Мабетекс Груп". Перед досрочными выборами 11 июня он заявил, что наступил "третий этап развития Косово — его спасения и подъема".

На досрочных парламентских выборах 11 июня коалиция бывших полевых командиров вокруг Демократической партии Косово (ДПК) во главе с экс-премьером Рамушем Харадинаем получила 39 мандатов из 120, распавшаяся коалиция умеренных реформистов "Демократического союза Косово" (ДСК) экс-премьера Исы Мустафы и "Альянса за новое Косово" Бехджета Пацолли — 29 мандатов, радикальное движение "Самоопределение" Альбина Курти — 32 депутатских места. Остальные места достались малым партиям нацменьшинств, в том числе, десять — сербам.