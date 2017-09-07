Британия надеется на ускорение процесса переговоров с ЕС по Brexit

ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания хотела бы ускорить ход переговоров с ЕС по Brexit, заявила официальный представитель канцелярии британского премьер-министра.

Третий раунд технический переговоров с ЕС завершился на прошлой неделе в Брюсселе без какого-либо прогресса. Ряд стран выразили обеспокоенность тем, что переговоры буксуют, а период неопределенности, неблагоприятный для бизнеса, затягивается.

"Мы работаем по графику ЕС, мы хотели бы ускорить процесс. Если они (Евросоюз) скажут, что готовы к переговорам в ближайшие недели, то мы будем рады", — сказала на еженедельном брифинге официальный представитель канцелярии правительства.

Ранее источник РИА Новости в британском правительстве рассказал, что Лондон будет добиваться на переговорах с ЕС заключения соглашения о выходе из Евросоюза, положения которого удовлетворяли бы все стороны. Такое заявление говорит о смягчении позиции Британии в отношении условий Brexit.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.