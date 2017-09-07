Путин и Абэ рассказали о совместных проектах на Курилах

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия и Япония приступают к реализации ряда совместных проектов на южных Курильских островах, заявили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместном брифинге по итогам своих переговоров на ВЭФ.
Российский президент уточнил, что речь идет о сотрудничестве в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработке туристических туров.
"Что касается вопроса четырех островов, нами были достигнуты различные прогрессы после встречи в верхах в городе Нагато в декабре прошлого года. Мы хотим, чтобы народы обеих стран активно ездили друг к другу и взаимовыгодно сотрудничали на четырех островах… Если мы от души желаем такого будущего, мы сможем преодолеть свое прошлое, которое не сдвинулось с места больше 70 лет. Сможем этот новый подход сделать реальным – совместную хозяйственную деятельность на четырех островах", — пояснил Абэ.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.