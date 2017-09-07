Прежде чем вступать в ЕС и НАТО, надо решить свои проблемы, заявил депутат

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко считает, что прежде чем говорить о вступлении Украины в ЕС или НАТО, надо решить проблемы внутри страны.
Президент Украины Петр Порошенко в четверг выступил с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны, в котором подвел итоги работы власти, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. Он также заявил, что курс Киева по вступлению в ЕС и НАТО неизменен, и не исключил, что в будущем инициирует референдум по этому поводу.
"Для того чтобы проводить референдум, нужно услышать позицию руководства НАТО и ЕС, которые достаточно четко сказали, что в ЕС нас еще никто не ждет. А во-вторых, у нас состояние экономики и коррупции такое, что нас не то, что в НАТО или ЕС (не ждут — ред.), у нас проблемы внутри страны, и нужно их решать", — сказал Бойко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".