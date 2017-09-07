На мебельном складе во Франции нашли компоненты для создания взрывчатки

ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Вещества, которые могут послужить для изготовления взрывчатки, обнаружены утром в четверг в ходе обыска на мебельном складе в промышленной зоне в столичном регионе Франции, передает телеканал LCI.
Как сообщает телеканал, в одном из боксов, который, вероятно, принадлежит задержанному по делу о взрывчатке в Вильжюиф, найден "прекрасный арсенал маленького подрывника". Утверждается, что полицейские нашли вещества, которые при смешивании могут служить для изготовления взрывчатки, известной как "мать сатаны" (TATP, трипероксид ацетона).
Полиция задержала трех человек по подозрению в причастности к подпольной лаборатории. По словам главы МВД Франции Жерара Коллона, задержанные могли быть связаны с террористическими движениями в ирако-сирийском регионе.
Следствие по делу об обнаружении взрывчатки открыто в антитеррористическом подразделении прокуратуры.
Взрывчатка на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.