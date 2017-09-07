На мебельном складе во Франции нашли компоненты для создания взрывчатки

ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Вещества, которые могут послужить для изготовления взрывчатки, обнаружены утром в четверг в ходе обыска на мебельном складе в промышленной зоне в столичном регионе Франции, передает телеканал LCI.

Правоохранители рано утром прибыли в промзону коммуны Тье в департаменте Валь-де-Марн, где провели обыски в рамках следствия по делу об обнаруженной накануне подпольной лаборатории по производству взрывчатки в коммуне Вильжюиф под Парижем.

Как сообщает телеканал, в одном из боксов, который, вероятно, принадлежит задержанному по делу о взрывчатке в Вильжюиф, найден "прекрасный арсенал маленького подрывника". Утверждается, что полицейские нашли вещества, которые при смешивании могут служить для изготовления взрывчатки, известной как "мать сатаны" (TATP, трипероксид ацетона).

Аналогичную взрывчатку нашли накануне в ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от Парижа. Позднее там же обнаружили другие предметы и компоненты, которые могли бы послужить для приготовления взрывчатых веществ. Кроме того, в квартире были обнаружены "документы на арабском языке религиозного содержания".

Полиция задержала трех человек по подозрению в причастности к подпольной лаборатории. По словам главы МВД Франции Жерара Коллона, задержанные могли быть связаны с террористическими движениями в ирако-сирийском регионе.

Следствие по делу об обнаружении взрывчатки открыто в антитеррористическом подразделении прокуратуры.

Взрывчатка на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.