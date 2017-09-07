В 17 провинциях Доминиканы объявили эвакуацию из-за урагана "Ирма"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти Доминиканской республики объявили обязательную эвакуацию в районах, где был объявлен наивысший "красный" уровень тревоги из-за урагана "Ирма", сообщает информационный сайт Acento.

Сообщается, что "красный" уровень тревоги был объявлен в 17 провинциях страны, еще в 12 был введен "желтый" уровень тревоги.

По данным портала, руководители местного центра ЧС Хуан Мануэль Мендес и Рафаэль Антонио Карраско Паулино сообщили во время пресс-конференции, что для эвакуации жителей в наиболее подверженные действию урагана провинции были направлены автобусы. Они отметили, что эвакуация является обязательной для всех.

Количество людей, эвакуированных на данный момент, не приводится. Местные власти сообщили о том, что подготовили более 3,2 тысячи оборудованных укрытий, который могут вместить порядка 900 тысяч человек.

Также из соображений безопасности местные власти начали перевозить заключенных из тюрьмы, расположенной в населенном пункте Рафей на севере страны.

Ураган "Ирма" в среду достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К воскресенью ураган может добраться до южной оконечности американского штата Флорида.