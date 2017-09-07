США обвинили экс-министра экономики Турции в нарушении санкций против Ирана

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти США обвинили бывшего министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна, бывшего главного управляющего турецкого госбанка Сулеймана Аслана и еще двух человек в нарушении американских санкций против Ирана, говорится в заявлении на сайте минюста.

Американские прокуроры заявили, что четверо подозреваемых вступили в сговор, чтобы использовать финансовую систему США для осуществления многомиллионных сделок в интересах правительства Ирана и иранских предприятий, что было запрещено санкциями США.

Также отмечается, что подозреваемые являются соучастниками обширной схемы с целью избежать ограничений США против Ирана, вместе с другими подсудимыми — иранским бизнесменом Резой Заррабом, а также турецким банкиром Мехметом Хаканом Атиллой и другими лицами.

Согласно сообщению на сайте минюста, схема широко действовала за счет турецкого государственного банка, где Аслан был главным управляющим, Атилла — заместителем главного управляющего по международной банковской деятельности. Подозреваемые содействовали деятельности Зарраба и скрывали роль банка в этом деле.

Бывший министр экономики Турции, как сообщили американские прокуроры, получил десятки миллионов долларов с части доходов схемы для оказания услуг правительству Ирана.

Зарраб, родившийся в Иране, был арестован в Майами (штат Флорида) в марте 2016 года, через год также в марте власти США задержали Атиллу. Суд по их делу назначен на 30 октября текущего года. Остальные фигуранты дела остаются на свободе.

Американские власти ранее инкриминировали Заррабу попытку в составе группы сообщников осуществить транзакции на сотни миллионов долларов в пользу правительства Ирана и иранских компаний, чтобы те могли избежать санкций.