Встреча лидеров "нормандской четверки" пока не планируется, заявил Песков

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Встреча лидеров "нормандской четверки" по Украине пока не планируется, по новым телефонным контактам конкретных договоренностей тоже нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", — сказал Песков в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос, планируется ли встреча лидеров стран.

Говоря о телефонных контактах, Песков также сказал, что планов пока нет. "Нет, конкретных нет", — сказал он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.