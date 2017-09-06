Эксперт: в Южной Корее многие до сих пор воспринимают Россию как СССР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Большинство жителей Южной Кореи не обладают достоверной информацией о России, многие до сих пор воспринимают РФ как СССР, заявил в среду генеральный директор московского представительства Национальной организации туризма Республики Корея Намгю Канг.

"К сожалению, мы не знаем привлекательных сторон российского туризма. Многие корейцы по-прежнему считают, что Россия — это Советский Союз. Это барьер, это проблема. Но их еще ждет приятный сюрприз, им еще предстоит увидеть, как Россия открывается, что это страна, которую очень приятно узнавать", — сказал он, выступая на сессии "Туризм. Экономика уникальных впечатлений" в рамках Восточного экономического форума.

Намгю Канг также высказал мнение о том, что многие жители России ошибочно считают Южную Корею промышленной страной и не ожидают найти в РК привлекательные для туристов места. "Сейчас для наших стран самое актуальное — это расширить осведомленность граждан обеих стран. Хорошо было бы наладить регулярный обмен информацией о туристических возможностях Южной Кореи и России. Нужно делать это на репортажной основе и чем чаще, тем лучше", — заключил он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.