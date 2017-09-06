Ураган "Ирма" угрожает особняку Трампа

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" угрожает особняку президента США Дональда Трампа стоимостью около 30 миллионов долларов, который расположен на острове Сен-Мартен в Карибском море, сообщает газета Miami Herald.

​Ранее сообщалось, что ураган достиг максимальной категории и уже приблизился к берегам государства Антигуа и Барбуда в Карибском море.

По данным газеты, на Сен-Мартене находится 11-комнатный особняк Трампа. В августе максимальная цена на него составила 28 миллионов долларов. Также у Трампа есть недвижимость во Флориде, в частности, резиденция Мар-а-Лаго, отмечает издание.

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Компания Trump Organization пока не прокомментировала данную информацию.

Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида, на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в связи с приближением урагана "Ирма".

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.