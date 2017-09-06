Заигрались в "поиски" русских: у CNN не будет журналистских расследований

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Телеканал CNN реорганизовал свое самое престижное подразделение — отдел расследований, в котором работали наиболее опытные акулы "журналистского сыска", где было больше, чем во всех других отделах, лауреатов Пулитцеровской премии, одной из наиболее престижных в США наград в области литературы и журналистики. Теперь часть сотрудников переведена в другие службы, а остальным запрещено заниматься такой животрепещущей темой, как возможные связи президента Дональда Трампа и его команды с Россией.

О реорганизации отдела расследований CNN сообщила The New York Times, уточнив, что она стала результатом "чрезмерной вовлеченности" журналистов в политические баталии, которые демократический лагерь и поддерживающие его СМИ уже много месяцев ведут против Трампа.

Пришлось извиниться

К реорганизации привел скандал, случившийся нынешним летом. Тогда телеканал сообщил, что сенат США ведет расследование связей команды Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В частности, в центре внимания будто бы оказалась встреча главы фонда Кирилла Дмитриева с сотрудником переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи, якобы состоявшаяся в январе всего за четыре дня до инаугурации 45-го главы Белого дома. В материале журналистов CNN также сообщалось, что РФПИ контролируется российским Внешэкономбанком, находящимся под американскими санкциями.

© AP Photo / Michel Euler Энтони Скарамуччи выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе © AP Photo / Michel Euler Энтони Скарамуччи выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе

В тот же день РФПИ отреагировал опровержением, опубликованным агентством Sputnik. Фонд заявил о фактических неточностях, содержащихся в публикации CNN, — в частности о том, что РФПИ не входит в структуру ВЭБ и его деятельность никак не зависит от этого банка.

"РФПИ всегда работает в полном соответствии с соответствующими правилами и законодательством, и его деятельность не нарушает санкций", — говорилось в заявлении фонда.

Недоумение в своем Twitter выразил и Скарамуччи. Он подтвердил, что встречался с Дмитриевым, но их встреча состоялась на экономическом форуме в швейцарском Давосе и заключалась лишь в том, что они поздоровались в ресторане. Как сообщает The New York Times, Скарамуччи и его представители тут же связались с руководителями CNN, требуя опровержения.

© AP Photo / Michel Euler Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. © AP Photo / Michel Euler Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Публикация вызвала в целом ряде американских СМИ нарастающую волну критики. Обилие недостоверных фактов в ней возмутило даже профессиональных обманщиков — скажем, консервативный портал Breitbart News, известный периодическими намеренно ложными сообщениями, назвал материал CNN "очень фальшивой новостью".

К концу того же дня, когда была опубликована статья, она исчезла с сайта CNN. Вместо нее появилось "Редакционное пояснение": "Двадцать второго июня 2017 года CNN.com опубликовал сообщение о встрече Энтони Скарамуччи с представителями Российского фонда прямых инвестиций. Этот материал не соответствовал редакционным стандартам CNN и был удален. Ссылки на него не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи".

"Звезды" не спасли CNN

Энтони Скарамуччи извинением был удовлетворен, хотя вскоре ему пришлось покинуть пост директора по коммуникациям Белого дома, на котором он продержался всего 11 дней. Однако удар по престижу одного из крупнейших в мире новостных телеканалов оказался настолько чувствительным, что кадровые репрессии последовали практически мгновенно. В тот же день в редакции был распространен документ для служебного пользования, вводящий новый порядок выдачи материалов, в которых так или иначе упоминается Россия. Отныне их надлежало предварительно направлять топ-руководителям телеканала.

© AP Photo / Ric Feld,File Здание телеканала CNN © AP Photo / Ric Feld,File Здание телеканала CNN

На волне скандала три сотрудника CNN уволились, а позже была произведена реорганизация всего отдела расследований. Оставшиеся в нем сотрудники теперь занимаются лишь такими темами, как проблемы окружающей среды или "наркотический кризис". О ходе расследований возможных связей администрации Трампа с Россией, которые ведут ФБР и конгресс, дозволено сообщать лишь вашингтонской команде телеканала.

Автором скандальной статьи был Томас Фрэнк — опытнейший журналист, получивший Пулитцеровскую премию во время своей работы в издании USA Today. Редактировал ее другой пулитцеровский лауреат — Эрик Лихтблау, в прошлом репортер The New York Times. Ни столь звездный состав команды, ни то, что публикация прошла предварительную проверку внутренней службой Triad на достоверность фактов и соответствие стандартам телеканала, не спасло CNN от сокрушительного провала.

Он стал возможен прежде всего потому, что CNN, наряду с целым рядом других американских изданий, начиная со старта прошлогодней президентской гонки, все активнее вел игру на чужом поле, подчинив журналистские принципы сугубо политическим задачам. Точнее, одной задаче: все более яростной критике президента-консерватора Дональда Трампа. Наиболее пристально они отслеживали ход расследования "российских связей" президента и людей из его окружения, постоянно распространяя сливы, вбросы и утечки информации о ходе расследований этих связей — почти всегда со ссылкой на анонимные источники и не утруждая себя каким-либо подтверждением фактов.

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Белом доме © AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Белом доме

Генератор "фейковых новостей"

Вовлеченность в политические игры уже сейчас дорого обходится телеканалу CNN — крупнейшему новостному ресурсу, распространяющему свою информацию по всему миру. Американские СМИ неоднократно ловили журналистов телеканала на откровенной фальсификации новостей в угоду достижению политических задач.

К таким относится, к примеру, скандальное утверждение ведущего новостной программы Криса Куомо о том, что посещение сайта WikiLeaks и просмотр выложенных там писем с частного сервера Хиллари Клинтон уже является противозаконным деянием, хотя это не имеет ничего общего с действительностью. Или сообщение о намерении экс-директора ФБР Джеймса Коми опровергнуть заявление Трампа о том, что сам он персонально не является объектом расследования его "российских связей". Коми тогда ничего подобного не заявил, а телеканалу пришлось выкручиваться, добавив к материалу сноску: "Статья была опубликована до того, как Коми выступил с готовым заявлением".

Откровенным фейком стало и сообщение CNN о том, что официальные лица в США подозревают "русских хакеров" во взломе серверов новостного агентства в Катаре, что послужило причиной кризиса в отношениях этого государства с соседними странами региона. "Официальные лица США говорят, что целью русских было создание напряженности между США и их союзниками", — сообщил тогда CNN, не приводя каких-либо подтверждений этим данным. Однако российские власти практически сразу опровергли сообщения телеканала.

Сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами регулярно появляются и в ряде других американских СМИ. Чаще всего — в виде утечек материалов расследований комитетов обеих палат конгресса и ФБР. Как правило, эти "сенсации" никаких подтверждений не получают.

Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.