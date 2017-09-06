Обвиняемый в попытке путча в Черногории заявил об угрозах спецпрокуратуры

БЕЛГРАД, 6 сен — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке путча в Черногории на прошедших парламентских выборах бывший командир жандармерии Сербии генерал Братислав "Бата" Дикич заявил на суде о давлении и угрозах в его адрес со стороны спецпрокуратуры республики.

В среду Высший суд в Подгорице продолжил процесс по делу о попытке вооруженного переворота на прошедших 16 октября выборах, который был отложен в конце июля по требованию защиты 14 обвиняемых. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Шишмаков.

Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке путча выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Дикич выступил на заседании, несмотря на тяжелое состояние здоровья из-за онкологического заболевания.

"Когда я был задержан и доставлен в спецпрокуратуру, пришли господин (главный специальный прокурор Миливое — ред.) Катнич и (специальный прокурор) Саша Чадженович. Он (Катнич) мне тогда сказал, что я — член преступной группы и рассказал все, что указано в обвинительном акте. Сказал мне, что я прибыл за какими-то ключами по указанию какого-то русского, но я ответил, что ничего об этом не знаю и данное лицо никогда не встречал", — заявил Дикич. Трансляцию заседания суда вел портал издания Vijesti.

"Тогда мне Катнич первый раз угрожал, сказав: "Я тебе устрою тюремный срок, а суд пусть тебя освободит, и после тебе заплатят за все", конец цитаты", — добавил обвиняемый.

Он также привел разговор между главным спецпрокурором Катничем и спецпрокурором Чадженовичем, в котором первый прямо сказал, что предполагаемое оружие путчистов "повесим на генерала, ведь он военный".

Дикич подчеркнул, что в Черногорию приехал из-за личных проблем со здоровьем в монастырь Острог, никого из обвиняемых, кроме своей приятельницы Кристины Христич и свидетеля обвинения Александра Саши Синджелича ранее не знал, и ни о каком Демократическом фронте не слышал.

Бывший глава сербской жанджармерии отметил, что как опытный, многократно награжденный сотрудник полиции никогда бы не стал членом криминальной организации и участником противозаконных действий.

По версии спецпрокуратуры, инициаторами попытки насильственного переворота на прошедших в Черногории парламентских выборах был россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Обвиняемые россияне недоступны черногорскому правосудию, их будут судить заочно.

Согласно сведениям прокуратуры, группа планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения Скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича. Все это, по мнению Катнича, должно было сорвать вступление Черногории в НАТО.

Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.