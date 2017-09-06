ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен — РИА Новости. Израиль и Россия работают над максимально возможной координацией своих стратегических намерений, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

В своем выступлении в МИД он перечислил внешнеполитические достижения Израиля, в числе которых отметил "большие перемены в отношениях с Россией".

"Это огромные изменения как с точки зрения общности культурных и экономических интересов, так и, конечно, с точки зрения максимально возможного согласования ожиданий и координации стратегических намерений. Вы понимаете, насколько это важно сегодня", — сказал Нетаньяху на приеме по случаю предстоящих еврейских праздников.

"Отношения развиваются и укрепляются нами и самой Россией", — подчеркнул он.

На передний план в повестке двусторонних отношений в последние годы вышла проблематика Сирии, где Израиль пытается не допустить роста влияния Ирана и добивается в этом понимания Москвы. Об этом, в частности, шла речь в ходе последнего в череде регулярных визитов Нетаньяху в Россию. В августе он посетил Сочи, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выступая перед дипломатами, Нетаньяху говорил об укрепляющихся отношениях Израиля со всем миром — от традиционных союзников до новых партнеров на удаленных континентах.

"Сегодня у нас прекрасные отношения с США и Канадой, прочные отношения с Европой и развивающиеся отношения с Восточной Европой. Мы совершили прорыв и на другие континенты. Мы вернулись в Африку, увеличиваем там объем технологической помощи и пользуемся огромным интересом. Прорыв существует и в Азии – с Китаем, Индией и Японией. Не говоря уже о мусульманских странах – Азербайджане и Казахстане, отношения с которыми вышли на новый уровень в последние годы", — сказал премьер, который также возглавляет МИД Израиля.