Польша поддержала стремления Грузии и Македонии вступить в ЕС и НАТО

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 5 сен – РИА Новости. Польша поддерживает стремления Грузии и Македонии вступить в ЕС и НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после встречи с президентами этих стран в Крынице Здруй на полях экономического форума.

"Очень рад, что в этом году на экономическом форуме в Крынице присутствуют президенты дружественных нам государств — Грузии и Македонии", — сказал Дуда.

"Мы имели очень интересные дискуссии на тему будущего ЕС и Европы. Польша поддерживает стремления европейские и евроатлантические как Грузии и Македонии", — сказал Дуда.

Он отметил, что "если двери в ЕС будут закрыты, то весь проект Евросоюза потеряет интересность".