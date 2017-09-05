Сербская партия грозит сорвать формирование правящей коалиции в Косово

БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Партия нацменьшинства "Сербский список" сообщила, что может не войти в правящую коалицию вокруг Демократической партии Косово (ДПК) президента Хашима Тачи и тем самым сорвать формирование парламентского большинства и правительства блоком бывших полевых командиров.

Миллиардер и бывший президент самопровозглашенной республики Бехджет Пацолли согласно августовскому решению от имени своей партии "Альянс за новое Косово" подписал в понедельник коалиционное соглашение с бывшими полевыми командирами Освободительной армии Косово (ОАК) — кандидатом в спикеры парламента Кадри Весели от ДПК, кандидатом в премьеры Рамушем Харадинаем во главе "Альянса за будущее Косово" и лидером "Инициативы за Косово" Фатмиром Лимаем.

По данному соглашению, политические движения собрали 63 мандата из 120 в косовском парламенте и могли претендовать на формирование большинства и нового правительства. Согласно тексту документа, однопартийцы Пацолли получили бы пять постов в будущем кабинете министров, учредительное заседание нового созыва заксобрания ожидалось в течение недели.

"Сербский список" против голосования за правительство во главе с лидером "Альянса за будущее Косово" Рамушем Харадинаем. Причина в количестве министерских портфелей, отведенных для нашей партии. По предыдущему соглашению министерство сельского хозяйства предназначалось нам, а сейчас оно отошло "Альянсу за новое Косово" Пацолли", — приводит Радио и телевидение Косово позицию руководства сербской партии.

Потеря девяти мандатов сербского нацменьшинства лишит бывших полевых командиров возможности сформировать правящую коалицию. Представители "Сербского списка" отмечают, что проведут консультации по сложившейся ситуации с официальным Белградом.

Экс-президент самопровозглашенной республики Косово и миллиардер Бехджет Пацолли известен в России как владелец концерна "Мабетекс Груп". Перед досрочными выборами 11 июня он заявил, что наступил "третий этап развития Косово — его спасения и подъема".

На досрочных парламентских выборах 11 июня коалиция бывших полевых командиров вокруг Демократической партии Косово (ДПК) во главе с экс-премьером Рамушем Харадинаем получила 39 мандатов из 120, распавшаяся коалиция умеренных реформистов "Демократического союза Косово" (ДСК) экс-премьера Исы Мустафы и "Альянса за новое Косово" Бехджета Паццоли — 29 мандатов, радикальное движение "Самоопределение" Альбина Курти — 32 депутатских места. Остальные места достались малым партиям нацменьшинств, в том числе, 10 — сербам.