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В мире

Путин: В КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерных испытаний

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1153)
16:0305.09.2017
(обновлено: 16:04 05.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что Северная Корея откажется от реализации ядерной программы лишь в том случае, если будет чувствовать себя в безопасности. По мнению главы государства, эту безопасность может обеспечить восстановление международного права, а результатом общих усилий должен стать диалог между всеми заинтересованными сторонами.

Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Российские дипломаты неоднократно заявляли, что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР контрпродуктивно и опасно, а все вопросы следует решать на основе поиска политико-дипломатических путей урегулирования.

Мнение России

Выступая на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР, Путин заявил, что в КНДР, вероятнее, "траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности".

"А что может обеспечить безопасность? Установление международного права. Нужно вести дела к диалогу между всеми заинтересованными сторонами", — указал глава государства.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В этой связи, он напомнил о судьбе бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, который когда-то отказался от производства оружия массового уничтожения. Тем не менее, под предлогом поиска ОМУ страна была разрушена, а сам Хусейн — казнен.

"Это же все знают. Это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят", — отметил Путин. — "И вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения?".

Санкции против Северной Кореи действуют в связи с ракетной и ядерной программами страны. Первое подземное испытание ядерного устройства КНДР провела в 2006 году, а в 2009 году страна заявила о возобновлении ядерной программы и выходе из шестисторонних переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. В ответ Совбез ООН ограничил поставки Пхеньяну продукции и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, в частности, для обогащения урана. В 2013 году новые санкции Совбеза ООН позволили блокировать банковские транзакции, замораживать счета КНДР, досматривать воздушные и морские суда, а также дипломатов в поисках крупных сумм наличности при подозрении, что они направлены на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна. СБ ООН запретил поставлять в КНДР предметы роскоши, включая яхты и спортивные автомобили.

Новый пакет санкций против КНДР был принят в ООН в 2016 году: всем государствам ООН предписано приостановить научное и технологическое сотрудничество с лицами или компаниями, которые официально спонсируется или представляют КНДР, за исключением медицинских обменов. Решено ограничить число банковских счетов для диппредставительств КНДР, аккредитованных дипломатов или консульских сотрудников КНДР. СБ ООН призвал сократить численность персонала дипмиссий и консульств Северной Кореи. Резолюция сопровождалась списком лиц и организаций, в отношении которых будут действовать запреты на поездки и заморозка активов, а также наименование материалов, оборудования и технологий, запрещенных к поставкам в страну.

Военные учения Южной Кореи и США возле границы с Северной Кореей. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Американский эксперт объяснила, почему США не начнут войну против КНДР
Путин заявил, что с Северной Кореей нужно вести диалог, она не должна опасаться за свою безопасность.

"Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами. Нужно, чтобы у всех участников этого процесса, в том числе у Северной Кореи, не было никаких этих соображений, которые были бы связаны с угрозой уничтожения, а наоборот, чтобы все стороны конфликта стали на путь сотрудничества", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

По его словам, "в этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно". "Это тупиковый путь абсолютно", — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что у Северной Кореи есть и другие виды оружия, против которого бессмысленно применение противоракетной техники.

"В этих условиях нагнетание военной истерии, оно до хорошего не доведет. Это все может привести к глобальной планетарной катастрофе. И к огромному количеству человеческих жертв", — обратил внимание Путин.

Призыв США

Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Постпред КНДР в ООН назвал ядерные испытания подарком для США
Президент РФ также прокомментировал призыв к Москве со стороны США, принявших ограничительные меры в отношении КНДР, присоединиться к санкциям против Пхеньяна. "Это, конечно, нелепо как минимум: ставить нас в один ряд с Северной Кореей, а затем просить помочь в санкционных упражнениях против КНДР", — отметил Путин.

По словам Путина, "это делают люди, которые путают Австрию с Австралией, а потом идут к своему президенту и говорят, а теперь давайте уговорим Россию, чтобы она ужесточила санкции". "Мы не собираемся дуть губы, обижаться на кого-то и хихикать на этот счет", — заверил глава государства.

Он подчеркнул, что Москва полностью соблюдает принятые Советом Безопасности ООН резолюции по Пхеньяну. Путин напомнил, что РФ является одним из авторов той резолюции, которая была принята и действует в настоящее время. Вместе с тем, он заверил, что новые санкции в отношении КНДР никак не отразятся на России — у РФ и КНДР почти нулевой товарооборот.

"Что касается России — здесь вообще не о чем говорить. У нас почти нулевой товарооборот", — заключил российский лидер.

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