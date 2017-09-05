В США полицейский ранил журналиста, приняв камеру за оружие, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Полицейский в американском штате Огайо выстрелил в журналиста и ранил его, перепутав его камеру с оружием, пишет газета New York Daily News.

Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Нью Карлайл. Фотокорреспондент местной газеты New Carlisle News Энди Гримм собирался сделать несколько снимков для репортажа. Приехав на место съемок, он вытащил камеру и штатив из автомобиля и начал настраивать аппаратуру.

Бдительный полицейский выстрелил в репортера без предупреждения, приняв его технику за оружие. Как сообщил изданию потерпевший, увидев, что ошибся, заместитель шерифа бросился раненому на помощь со словами: "Я думал, это пушка".

Отмечается, что подстреленного журналиста доставили в больницу и прооперировали. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает.

News reporter stops to film a traffic stop.



The police officer shoots him without warning.



Yeah, really. https://t.co/6oitLwmrij — Shaun King (@ShaunKing) 5 сентября 2017 г.

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